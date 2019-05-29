結婚是人生大事，能夠編織夢幻的憧憬，由於年輕世代崇尚個人主義，與長輩的婚姻觀扞格，在衝突時易於婚前產生莫名不安、迷惘的焦慮，導致睡眠障礙、食慾不振或情緒低落等憂鬱症症狀，稱為「婚前憂鬱症」。

32歲雅婷（化名）被愛情長跑10年的男友求婚後，開始積極規畫婚事，滿心期盼成為幸福的6月新娘，因暫無生子的打算，雅婷預計婚後購置小家庭套房，享受夫妻獨處的甜蜜時光。

事與願違，她未來的婆婆堅持雅婷要與公婆同住，並且要求婚前必須辭掉工作、專心在家準備懷孕，好讓他們早日抱得金孫。雅婷一開始柔性拒絕，沒想到準婆婆直闖公司，嚷著要她立刻辭職，更將她拖去醫院接受健康檢查。

在男友只能勸她多忍耐下，孤立無援的雅婷食不下嚥、夜不成眠，面對婚禮籌備變得消極，排斥他人的祝福，常常沒來由的暴怒或大哭，狀況長達2個月，求助精神科醫師後診斷為「婚前憂鬱症」。

精神科醫師楊聰財表示，年輕世代的婚姻觀不同於傳統的支配控制模式，兩個世代因婚姻觀的差異，可能引發溝通衝突，尤其華人社會的女性大多被要求配合男方的條件，造成價值觀差異或環境適應障礙。

面對家長強勢介入結婚籌辦、不知如何應付未來公婆與擔心婚後生活受限等問題，易在婚前產生一種莫名不安、對未來迷惘的焦慮，導致睡眠障礙、食慾不振或情緒低落等憂鬱症狀，稱之為「婚前憂鬱症」。

「婚前憂鬱症」的症狀及程度因人而異，楊聰財建議，採取婚姻協談合併藥物治療，透過心理專家的協談，讓雙方找出問題源頭，再討論對應策略，以彼此的需求訂定婚姻生活近、中、遠程的目標，鼓勵雙方攜手達成。

婚姻是一輩子的事，情侶有步入婚姻的計畫，應要針對婚後生活可能面臨的情況，討論出最適合彼此的處理方式，若是即將進入婚姻生活，卻因身心不適應而憂慮、焦慮，嚴重影響睡眠或飲食，更應求助專業醫師。

(中時 )