6月1日，全球韓粉將在總統府前舉辦「庶民總統贏回台灣」誓師大會，這更被視為韓表態參選後，首場「總統初選造勢」。各地韓粉後援會嚴陣以待，有版主宣布夏威夷華僑與百位上海台商，已訂好機票力挺，陣勢龐大。韓粉宜蘭後援會則發出警告，6月1日、6月22日兩場造勢大會均屬自主性，若有人招攬免費搭車、請客、吃飯、送錢，都是陷害當走路工影片，籲韓粉千萬別中計並歡迎檢舉！
臉書社團「2020唯一支持韓國瑜」版主，發文宣布：「夏威夷華僑、上海百位台商，已經訂好機票。六月一日凱道集結聽土包子頭總司令，陳述從政施政理念。越是卡韓，我們越挺！」
「韓家軍鐵粉宜蘭後援會」也在臉書公告：「請注意，6月1日總統府凱道及6月22日台中造勢，都是屬自主性參加，沒有供應免費車及午、晚餐、水及走路工，如果有人招攬說：免費搭車、請客、吃飯及送錢的，都是要陷害韓家軍及韓總當走路工影片。請大家要提高警覺，多多宣導，如您有收到任何動員或招待行為，請通知我們，感謝您。請多多分享，自動前往這2場自主性的團結活動。」
(中時電子報)
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