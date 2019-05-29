民進黨總統初選陷入僵局，總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人相爭不讓，民進黨下午將召開中執會討論總統初選相關事宜。然而，資深媒體人賴祥蔚直言，民進黨總統初選陷入嚴重卡關的真正原因，就是「溝通失靈」。

賴清德在民進黨總統初選開放登記的第一天，就迅速完成登記，飽受沒誠信及突襲批評。對此，賴曾表示，局勢變化很大，去年九合一初選民進黨大敗、立委補選危機，台灣局勢的困難，還有基層的焦慮，並非為了個人成敗，而是對土地的使命，「這動機可受公評」。

對此，賴祥蔚在《NOWnews》名家論壇中就蔡英文和賴清德立場分析，並表示賴清德不知是否登記後才發現，原來蔡默許通過的民進黨總統初選辦法根本只是拿來看的。走到這一步，賴陣營或許不免感嘆，當初通過這個初選辦法根本就是假的，現在一直提出的初選修改版本才是真的。

賴祥蔚認為，民進黨總統初選陷入嚴重卡關的真正原因，就是溝通失靈。他說若雙方事先對對方意向多一點了解與確認，應就不會有這麼多糾紛。

(中時電子報)