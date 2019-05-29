在中研院研究團隊長期監測下，今天上午在「大屯火山觀測研究成果」記者會上發表，首次發現在休眠的大屯火山群偵測到類似動物的「心跳」，平均每18分鐘發生一次重複性地震。更發現龜山島下藏有岩漿庫。因此認定大屯火山和龜山島都是「活火山」。

中央社報導，中央研究院研究員林正洪指出，台灣北部的地殼存在一個岩漿庫，面積大約為1/4個台北市，而龜山島的岩漿庫比大屯火山岩漿庫大1.5倍，假如龜山島的火山噴發，將造成島上土石崩塌，可能產生小規模海嘯，衝擊宜蘭平原。

林正洪表示，大屯火山觀測網最近3年內觀測到週期性地震，平均每18分鐘地震一次，持續數十個小時。這項觀測也是全球首次於休眠的火山偵測到類似動物「心跳」的現象。大屯山每個月偵測到的地震約150個，火山心跳每天有70、80下，但並非一直都有。而引發火山心跳的原因，有點像心跳停止時使用電擊。像是花蓮地震的地震波傳到台北，引發大屯火山週期性地震。

科技部次長謝達斌指出，大屯火山離台北非常近，如果有一天火山爆發，伴隨的地震、火山灰將危害台北，所以必須要徹底解大屯火山習性，把災害降到最低。

(中時電子報)