用於製作咖啡奶油泡的笑氣「一氧化二氮」，目前以食品原料為名進行管理。食藥署今預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，將笑氣轉列為食品添加物，除將純度規範加嚴，未來的包裝也需標示「限於食品製造或加工必需時使用」。該草案最快明年1月上路。

我國每年消耗約30噸的笑氣，最常被用來製作飲料上的奶油泡，是一種無色、不可燃的氣體。 食藥署食品組副組長魏任廷表示，經過程序上的檢討，食藥署決定跟進國際標準，將其列為食品添加物管理，並將純度標準由97％提升至99％。

除了純度的規範，新標準亦要求業者上市前，需取得查驗登記許可，符合標準才可販賣。草案上路後，笑氣將依《食品安全衛生管理法》管理，產品容器、包裝需明顯標示「限於食品製造或加工必需時使用」等文字。

食藥署表示，食品業者應善盡自主管理的責任，如發現有違反食品添加物使用範圍、限量暨規格標準規定，將依《食安法》第47條第9款，處新台幣3至300萬元的罰鍰。未依規定標示者，則可依同法第47條第8款，處以新台幣3至300萬元的罰鍰。若標示不實，則可依同法第45條，處新台幣4萬至400萬元的罰鍰。

魏任廷表示，「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」將進行為期60天的預告期，蒐集各方意見，最快將在明年1月1日上路。

(中時 )