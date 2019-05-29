網友兌中本期千萬特別獎，結果發現有打統編無法領獎。(翻攝爆廢公社)

108年3、4月統一發票剛開獎，不少人會將中獎喜訊PO網分享。有男網友在臉書社團，貼出一張中獎發票照片，上面編號和本期的千萬特別獎8碼完全相符，但卻因發票「有開統編」無法領獎，讓他直呼是「世界上最遠的距離」。貼文一出，網友紛留言，「幫QQ」、「比悲傷更悲傷」

網友在臉書社團《爆廢公社》PO文，附上中獎發票的照片，只見發票上8個數字和千萬特別獎號碼完全一致，如此難得的中獎機率，應是值得開心的事，他卻表示，「有開統編」、「財政部通知才知道中獎」，讓他崩潰直呼「世界上最遠的距離不是天跟地，而是中了獎卻不能領」、「有統編必中大獎的傳說是真的」。

文章一出，網友紛留言，「悲劇幫QQ」、「比悲傷更悲傷」、「成也統編敗也統編」、「比差一號還悲情一萬倍」、「省了稅金，失去獎金」，也有網友打趣說，「國庫省1000萬」、「國家感謝你的付出」。

也有網友分享經驗，「幾年前也中4千，結果也是有統編發票不能領，難過」、「有統編的真的很容易中獎」、「有統編無法領，只有人民團體或執行業務者」，有網友建議，「打統編的發票就別兌獎了呀，多難過的」、「不知道比較幸福」。

(中時電子報)