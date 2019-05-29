對於前花蓮縣長傅崐萁、前雲林縣長張榮味家族及前立委顏清標將會幫忙韓國瑜6月1日在台北的誓師大會，角逐國民黨總統初選的立法院前院長王金平（如圖）29日表示，每位候選人都會去爭取各界的支持，這是一定會這麼做的，我們也不覺得什麼意外，也給予尊重跟祝福。（張鎧乙攝）

國民黨總統初選競爭激烈，前新北市長朱立倫昨接受專訪談及前立法院長王金平，表示王是資深國會領袖，有豐富協調經驗，但畢竟沒在行政單位待過。對此，王金平今受訪回擊，「立法院長是不是首長？我問你是不是首長？是首長就有行政權在其中，怎麼沒有？」

對於曾說「不是表面民調強的就是最強的」，王金平今早接受媒體訪問表示，這是自己跟黨主席吳敦義講的話，希望他們考慮，怎樣做出一個公平、合理的初選辦法。他也解釋，民調要看是什麼時候民調，什麼狀況下、議題怎麼問，這都有關係。

另外，王金平昨接受專訪時也透露，2001年前總統陳水扁為化解台灣內部對立、尋求政黨和解，曾找王金平、親民黨主席宋楚瑜及時任陸委會主委的蔡英文共同討論。他今也表示，當時是希望大家一同為國內和諧團結共同想辦法，討論方案並推動，讓國家能呈現和諧、進一步團結，而當時是扁的想法，跟自己看法相同，自己則出面去邀集相關人士，希望共同推動這個方案。

王金平進一步說，這個案子就跟現在自己的理念一樣，首先國內一定要和諧，所有國家對外、兩岸決策，也要在國內先取得共識，再進一步團結對外，這樣才有未來的希望。

他並說，20年來國家都沒推動這樣的方案，一直停留在朝野政黨對立、互鬥，造成國家內耗，這是非常可惜的，不希望未來四年仍呈現這種狀況，讓台灣停滯不前，因此發願要爭取總統職位，首先做好國內團結工作，化解各方面對立衝突；第二則要針對兩岸問題做好的處理，消除所有在國際上的不利情況，困局一解決，台灣自然有希望。

(中時 )