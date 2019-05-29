宜蘭邱姓前縣議員涉詐領助理費 遭檢方聲押 13:272019/05/29 中時 胡健森 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣又傳出有地方民代涉嫌詐領助理費案件！宜蘭縣蘇澳鎮選區的前縣議員邱嘉進遭人檢舉，涉嫌在擔任縣議員期間詐領助理費，檢方獲報後在28日晚間前往其住處搜索將邱嘉進帶回偵訊，並向法院聲請羈押。 邱嘉進屬民進黨宜蘭縣年輕一代的政治人物，相當敢言，形象也相當不錯，不料去年縣議員選舉意外落馬，跌破眾人眼鏡，如今另捲入詐領助理費案，頗讓外界感到訝異，而這也是繼之前大同鄉親民黨籍縣議員陳傑麟（山地原住民選區）之後，又一起地方民代涉入詐領助理費的案件。 (中時 ) #助理費 #縣議員 #宜蘭縣 #民代 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美大國治理 看制度過招 04:092019/05/25 焦點新聞 陳其邁：中央補助同額增加 廢除印花稅 不會要地方埋單 04:092019/05/25 金融．稅務 沿海治水 林江釧、李鴻源對談 04:102019/05/25 地方新聞 名片加註配偶 民代螢幕情侶ㄘㄟˋ 04:102019/05/25 地方新聞 推動英語教育 南投縣議員建議設雙語小學 20:282019/05/26 生活 抖一下！22：06宜蘭縣規模4.1地震 最大震度2級 22:142019/05/27 生活 萬大線解塞 民代促闢路 04:102019/05/28 地方新聞 5.6億新竹公園 後續維管工程民代憂 04:102019/05/28 地方新聞 妙縣長慘遭修理3天 藍議員今送暖 11:392019/05/28 政治 南投縣議員曾振炎涉詐領助理費 判刑3年半 20:492019/05/28 社會 社會熱門新聞 獨家》海軍醜聞！飛彈巡防艦長撿屍女官摩鐵性侵 - 社會 甜美嫩妻變香爐 綠光警怒潑酸毀了她 - 社會 幫便秘女病患挖肛門糞便 新北醫師遭控性侵 - 社會 - 中時 24歲女律師當街遭砍10刀亡 死因：長的太正 - 社會 囂張小王吃董娘 還上網嗆老董：有腰力就好 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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