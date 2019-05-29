宜蘭縣又傳出有地方民代涉嫌詐領助理費案件！宜蘭縣蘇澳鎮選區的前縣議員邱嘉進遭人檢舉，涉嫌在擔任縣議員期間詐領助理費，檢方獲報後在28日晚間前往其住處搜索將邱嘉進帶回偵訊，並向法院聲請羈押。

邱嘉進屬民進黨宜蘭縣年輕一代的政治人物，相當敢言，形象也相當不錯，不料去年縣議員選舉意外落馬，跌破眾人眼鏡，如今另捲入詐領助理費案，頗讓外界感到訝異，而這也是繼之前大同鄉親民黨籍縣議員陳傑麟（山地原住民選區）之後，又一起地方民代涉入詐領助理費的案件。

(中時 )