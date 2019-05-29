市長黃敏惠說明徵詢不少副市長人選，王美惠議員關切。（廖素慧攝）

嘉義市新任文化局長蕭柏勳31日將上任。（嘉義市政府提供）

嘉義市議員王美惠29日質詢關注副市長、都發處長、文化局長都懸缺至今，社會處長張元厚將於月底退休，市長黃敏惠說，文化局長蕭柏勳將於31日布達，副市長原本已有人選要來，後來因故沒有來，還在多方徵詢人選。

王美惠說，黃市長就任快半年了，都發處長、文化局長目前都是代理，副市長沒有人，副市長室空無一人，基層也都反映是不敢派副市長嗎？還是沒有人選？或太多人選難挑選？希望市長用人不分黨派，定期會後好好物色人選。

黃敏惠說，從當選之後就多方徵詢，想為嘉義市找一位真正的好副市長，有人原本要來了，又因故而沒來，她還在物色中，但不會太慢，她用心唯才，不分顏色，但要有是非，文化局長將於月底上任。

新任文化局長蕭柏勳，國立雲林科技大學企業管理博士、經歷國立臺灣體育運動大學運動事業管理學系副教授暨育成中心主任、國立臺灣體育運動大學運動管理學系助理教授、賽那美休閒集團執行長、劍湖山世界集團總經理。

社會處長張元厚證實自己將於本月底退休，他說，擔任公務人員近40年，5年前曾輕微中風，是健康發出警訊，2017年曾申請退休未獲准，此次再申退，黃市長前幾天才批准，退休後要顧健康及陪家人。

(中時 )