內政部長徐國勇一月時曾宣布，將在四、五月開放東沙島觀光，結果時間已到卻遲未開放，今日(29日)被立委詢問時坦承將因生態疑慮會延後開放觀光，被藍委虧當初的宣示是假新聞。

徐國勇今日赴立法院內政委員會備詢，親民黨立委陳怡潔請問徐國勇年初曾表示東沙群島將於四、五月開放觀光，如今情況？徐國勇說需要延後，因為有學者去看過後建議要先補強生態措施再開放會更好，所以會稍微延後，當初他是認為應該可以逐步開放，所以說希望四五月完成開放，但學者還是建議延後，要尊重專家意見，他也會再去現場評估。

陳怡潔表示，徐國勇當時的宣示引起很多生態觀光客的期待，但包括一些交通、汙水工程、公共設施的完善，東沙可能需要兩到三年後才能開放？徐國勇說有的專家說應該不用那麼久，但沒有講確切要多久。陳怡潔追問那最快一年後有可能嗎？徐國勇說盡量處理。陳怡潔質疑徐國勇一開始宣示太衝動，徐國勇說要說衝動也不能完全否認。

陳怡潔還請問東沙島未來定位是否朝觀光規畫？徐國勇說東沙島屬於管制區，不是內政部可以單獨決定。陳怡潔詢問如果附近有戰事發生，越南、美國要借用東沙島會出借嗎？徐國勇說不會借，東沙沒有主權爭議，是我們的。

接著質詢的國民黨立委林德福則質疑徐國勇年初曾表示東沙群島將於四、五月開放觀光，如今又說兩三年後才能，原本的宣示難道沒有經過評估就脫口而出？徐國勇說當時有經過評估，後來有些生態學者希望延後。林德福建議很多事一定要經過周全評估確定沒問題才能講，不然講出來了媒體也報導了，這跟假新聞沒有兩樣。徐國勇辯稱這不是假新聞，當時他是講考慮看能否在四、五月開放觀光，現在因為專家點出生態問題所以要延後。

(中時 )