陳文茜在網路節目《茜問》最新一集談及「創業者與公部門的距離」，陳文茜在節目中直言，總統不該當網紅，應帶頭了解軟體時代的來臨，並指出若她是「賣菜郎」，她就會選擇成立有助網路購物發展的線上農夫市集；陳文茜也認為年輕人不該將力量花在上網抱怨，應身體力行成為世代力量，主動遊說政府部門以獲得更多的支持。

陳文茜表示，如果她是韓國瑜，就會成立「賣菜郎農夫市集」。（圖／Yahoo TV提供）

陳文茜認為政府並非沒注意到網路，而是往往部分的人僅想透過網路力量使政治支持度上升、或讓政策接受度增加。陳文茜直言總統或政府官員不該扮演網紅，不是賣菜郎光只是睡在一個地方就表示與民同在；陳文茜進一步舉例，表示自己若是韓國瑜，就會成立「賣菜郎農夫市集」，幫助農民善用網路購物優勢使產業有所突破與發展。

來賓Henry直指政府雖說要扶植新創的年輕人，但在申請或尋求政府資源時卻有距離感；陳文茜表示公務員也有世代的差異，其實需要被教導去理解現代社會的產業發展趨勢。從事設計與電商的威爾森也有感而發，認同政府需要吸收新知。陳文茜也認為，年輕人不該將時間花在PTT上抱怨，而應發揮世代力量，積極遊說政府部門重視軟體發展共創進步；她以是競爭又是合作關係的韓國四大企業為例，早在2000年就在國會對面成立未來生活館揭櫫5G應用，幫助政府瞭解科技發展，有助於制定政策的推行。

(中時電子報)