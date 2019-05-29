桃園城市紀錄片影展今年三月剛落幕，其中一位培訓成員為19歲的中央大學學生陳毅，高中時便投入文學活動，現在則成立台灣文學閱讀及創作社及獨立媒體-草根青年發聲網，獲多項文學獎，副總統陳建仁更親自接見；今年影展上陳毅發表《美鳳的日子》，為其第二部紀錄片作品，拍攝對象為自己的外婆，更獲社區放映評審團獎項肯定。

陳毅這幾年帶領多位高中、大學生，組成毅然文創媒體工作室，嘗試紀錄片拍攝，陸續發表作品《山會帶恩轉屋-張捷明的文學夢》等，入圍客製映像-桃園客家短片培訓獎助、桃園城市紀錄片影展等，自今年起，工作室展開新的紀錄片計畫，紀錄片《1819》，描述18-19歲的年輕世代，主題扣緊教育議題，拍攝期程長達兩年，對象體黃斌為高中生，本片將在桃園市立南崁高中進行拍攝，挑戰攝影機進入校園。

陳毅表示，過去幾年來做了很多瘋狂的事情，卻也因為自己迷失在外界的掌聲中，差點使自己淪陷，18歲下半年接觸桃園城市紀錄片的培訓，培訓過程中哭過好幾回，幾乎就要憂鬱症，幸好在家人、導演們的陪伴下完成作品，他也認清創作才是一輩子的追求；高中時他極度厭倦學校課程，覺得台灣的教育非常奇怪，後來透過特殊選才徵選錄取中央大學。

陳毅說，拍這部紀錄片是因緣際會之下的決定，從去年12月田野調查、拍攝已經經過半年，他很感謝身旁夥伴的支持跟協助，希望透過這部紀錄片，將台灣高中生的生活、青春的樣子完整呈現，對他來說不論是資金、如何完成這部紀錄片都會是很大的挑戰，但他強調，因為創作才使他重新認識自己，在拍攝過程中，多次待在以前的母校南崁高中，他在對象體黃斌身上發現了以前自己的苦悶、徬徨，拍這部紀錄片，試圖去拯救、理解過去的自己。「絕對很辛苦啊!可是對我來說這是我活著的目的! 」

(旺報 )