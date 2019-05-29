《有機農業促進法》自去年公布，明（30）日屆滿一年將正式施行。農委會表示，新法解決過往有機農友常面臨的鄰田汙染責任歸屬問題，提供土地租賃等優惠，針對外國進口有機農產品，亦要求新法實施一年內須獲得雙邊有機同等性認定，否則進口便不能掛有機招牌，農糧署表示，目前已有超過22國正與我協商簽署認定。

農委會主委陳吉仲表示，農委會近三年積極推動有機及友善環境耕作，提供農友每年每公頃3萬至8萬元不等之生態獎勵給付及收益減損補貼，現有有機耕作面積達8957公頃、友善耕作面積3237公頃，總計1萬2194公頃，佔國內總耕地面積1.5％，明年將以達到1萬5000公頃為目標。

陳吉仲指出，過往有機農友常因受到鄰田汙染，使得有機認證被停權，新法上路，明確規範屬鄰田汙染情形，農友不會遭受處分，但該批受污染產品仍不得以有機產品販售，兼顧農友及消費者權益；為避免發生鄰田汙染情形，新法亦輔導地方政府設置「有機農業促進區」，農委會將優先補助辦理。

為鼓勵農友從事有機生產，未來承租公有土地或台糖等國營事業土地作農業使用，將可獲得土地租金打6折的優惠，同時亦強化推動學校、軍隊等機關採用在地有機農產品，透過需求帶動生產供給。

農委會農糧署長胡忠一表示，新法實施後，農委會每年編列有機、友善農業預算超過15億，農友從事不用農藥、化學肥料的友善耕作，給予以3年為限的補貼，輔導他朝有機農業邁進。

此外，新法亦規範，在明年5月30日前，外國有機農產品進口便須取得有機同等性認定，否則進口便不能以有機農產資格上架販售，將對國內有機農業生產更有保障。

農糧署表示，除目前我國單方面採認有機同等性認定、正在進口的22國家，包括歐盟16國、美、加、紐、澳等之外，日本、印度、巴拉圭亦表達高度意願，現正與我討論簽署認定，預估6、7月應會有第一波簽署國家確定。

(中時 )