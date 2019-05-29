二信高中廣設科賴彥彬（中）雖然為身障生，但樂觀進取的態度，讓他交到許念翔（左）與施佳君（右）等多位好朋友，讓他更愛上了學校生活。（二信高中提供）

二信高中廣設科賴彥彬4年前突然雙腳無力走路，被醫生宣判為「身障人士」，隨後只能拄枴杖走路，父母因此難過地以淚洗面，賴彥彬不忍父母為他操心，發奮用功，今年參加身心障礙學生升大專院校甄試，以設計類榜首錄取國立雲林科技大學視覺傳達設計系，一圓設計夢。

賴彥彬從小喜歡畫畫，媽媽都會將他的畫收集成冊，他也確信自己未來將朝設計發展，因此國中畢業毫不猶豫選擇二信高中廣設科，不料入學3個月後的某一天，他發現自己走路麻麻，直到放學幾乎走不動，媽媽帶他去看醫生卻找不到病因，從此被宣判為身障，必須靠拐杖行走，剎那間不知所措，決定先休學1年。

「不忍心看到爸媽難過！」賴彥彬表示，當時爸媽難過掉淚，擔心他沒辦法好起來，但他為了讓爸媽放心，告訴父母「我可以好的，請您們放心」，1年後他再度回到學校用功，發現這3年的高中生活也讓他人際關係更好，學習能力漸佳，非常感謝父母與師長同學的協助。

同班同學許念翔表示，這3年來和賴彥彬相處，發現賴是一個充滿活力的同學，雖然有時候陪他到上課地點會遲到，但看到賴那麼努力，自己也更加勤學，積極學習每一堂課，認為自己沒有藉口不努力。

許念翔還說，放榜後，看到賴彥彬考上雲林科技大學，證明了「只要願意努力，面對挑戰，沒有不可能的事」，賴彥彬的精神與態度，非常值得大家學習。

(中時 )