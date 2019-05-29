總統蔡英文昨日宣布，為推廣我國觀光資源，將限額開放世紀旅客來總統府住一晚，文化總會表示，計畫內容將於8月底前公布，由專業小組選出最適合為台宣傳的20組旅客入住，預計今年秋天迎接第一組客人、一周一組。對此，有旅遊業者支持，認為此宣傳力道話題十足，但也有人認為只是政治作秀成分居多。

蔡英文昨日在臉書發文，她表示台灣被選為全球最友善的國家，我國生活品質也是世界有目共睹，觀光則是重要產業之一，更是讓國外旅客認識台灣的最佳途徑，因此將邀請世界各地的旅客，「來去總統府住一晚」，將設計結合台灣職人精神與文化特色的空間，提供VIP級客製化的行程。

中華文化總會說明，相關計畫內容，8月底前會公布，藉由專屬網站，讓國外背包客提案，如何幫忙宣傳台灣，再由專業小組，評估選出最適合為台灣宣傳的20組國外旅客免費入住總統府一晚。

文化總會表示，預計今年秋天就會迎接第一組客人、一周一組，該企劃不僅創造話題且提高國際視角，以這種珍貴稀有的旅遊體驗，吸引國際旅客報名來台，為台灣觀光增加更多曝光的機會。

台灣觀光策略發展協會理事長游智維表示，一個國家的政治權力中心願意開放旅人接近，是一個最棒的創意行銷案例，也可由北市長柯文哲帶路，夜遊台北市，讓旅人享受台灣味的廟埕晚宴，台灣也將藉機躍上國際舞台。

還有旅遊業者認為，一般住飯店付的起最高等級是總統套房，現在即使只是位背包客，都可直接入住貨真價實的總統府，該企劃宣傳點宣傳力道在國際觀光旅遊上是話題十足、極夠份量，但若是常態舉辦，恐勞師動眾、成為笑話。也有人建議，由參加歐洲歌唱比賽得獎的原住民小朋友，在總統府演唱原住民歌謠，展現我國文化。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，對此給予高度肯定，他也建議應甄選對台灣觀光熱愛的旅遊達人，執行此事將更有效果，他也擔憂，該計劃只是政治事件，作秀成分居多。

(中時 )