高山和也證實被解雇。（圖／翻攝自koh_kazuya推特）

日本女團「SPEED」成員上原多香子5年前因老公TENN不滿她出軌自殺身亡，使多香子從此背負逼死丈夫惡名，去年10月多香子和劇作家高山和也奉子成婚，最近高山和也為保護老婆跟網友筆戰，今(29日)高山和也證實被劇團開鍘炒魷魚，全家生計令人擔憂，而多香子近年來頻被AV商招手，許多業界人士推測多香子恐以人妻身分下海，奮力一脫挽救家中經濟。

TENN於2014年在車內上吊身亡，不久遺書曝光直指自殺主因是不堪上原多香子出軌，多香子去年再婚嫁給高山和也，日前逢母親節，多香子在社群網站留言表達為人母的感謝，卻被網友痛罵，高山和也氣不過親上火線，除了爆料知道其中真相，更說TENN選擇死亡而不留在人間，這件事難以評判，「自殺父母也有責任」，引來更多網友圍剿。

高山和也刪文後仍無法平息爭議，今他在推特上表示，因這起風波連累到「BuzzFestTheater」劇團，為擔起責任決定接受退團處分，未來會深刻反省，而多香子5年前就因TENN驟逝工作銳減，如今夫妻倆都沒工作，又得扛起照顧一個孩子的責任，圈內人指多香子可能會下海拍AV，令粉絲十分擔心。

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(中時電子報)