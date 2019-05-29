促轉會今日(29日)在臉書粉專上發布紀錄片，記錄促轉會四月底邀請八○年代在校園被監控當事人閱覽監控檔案的過程與心得。這是政府首度對當事人揭露並邀請閱覽監控檔案。

促轉會指出這部9分鐘的紀錄片《不是自己寫的日記》中的三位主角，當年皆因接觸大學異議性社團而成為當局監控對象。曾因政治案件繫獄的楊碧川出獄後，在諸多大學社團擔任台灣史講師，被監控期間長達廿年，因而留下大量檔案；謝穎青於台大法律系畢業後，監控持續到入伍後未曾間斷，服役期間的書信也被完整記錄；林國明於台大社會系就讀期間，社團活動與校園參與等活動紀錄均載於監控卷中，這些紀錄都是告密者與情治機關替他們留下的。

「監控是無所不在的，影響到你日常的生活。」林國明指出：包括聚會成員、討論內容，甚至細到工作分工都在報告中呈現，「可見社團的活動規劃都已經被事先預知、上報了。」謝穎青則感慨自己的同學、朋友必須要鉅細靡遺的向上面報告他的一切，「自己的學弟妹，才剛進台大，就莫名其妙的被吸收變成調查局的通訊員。」楊碧川更在檔案中發現，情治單位為了監控他，在他家附近買了一間房子，甚至趁他外出時潛入，將書籍拍照、記錄室內格局。楊碧川說：「表示（情治機關）有進來，把你的生活起居整個都拍下了。」

「台大是全國首屈一指的學府，如果台大的自由學風繼續蔓延下去的話，會危及中華民國的生存。」謝穎青在檔案中閱讀到作為台大學生的自己，何以被監控的理由。

這些受訪者在影片中提及「線人」如何被吸收、他們如何被記錄，「嚇我是沒有什麼了不起，他是要把我旁邊的人嚇壞。」楊碧川說，林國明也指出：「他們會讓你知道，因為被監控，會影響你的將來。」

促轉會指出，過去外界對白色恐怖的理解多聚焦於軍事審判案件，但對監控體制的理解十分模糊，往往流於「人人心中有小警總」或「隔牆有耳」式的警戒。促轉會此前已經逐步揭露威權政府曾透過教育行政系統、情治與國民黨合作的校園監控工作，例如民國72年的統計資料，全國大專校園內的佈建人數超過5千人以上。

促轉會表示未來將持續釐清監控體制的運作面貌，在檔案的基礎上，透過調查與研究，逐步還原歷史真相，啟動對於加害體制參與者的責任追究討論，帶動社會的反思與反省，作為未來總結報告的重要基礎。

(中時 )