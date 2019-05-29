國民黨台北市議會團提案《重陽敬老金致送自治條例》，日前議會大會一讀通過，法規委員會今審查，社會局長陳雪慧重申，市府反對齊頭式發放重陽敬老金，相關對案下周二市政會議通過後會送議會。國民議員應曉薇、秦慧珠指出，草案內容比照當年市府發放敬老金辦理，且自治條例審查無須市府提出對案即可進行審查，主張進入逐條審查；但親民黨議員黃珊珊、民進黨議員周威佑等人則認為，應等市府提對案後再審查，歷經2小時討論仍無共識，最終決議下周再審。

社會局長陳雪慧會中指出，市府於2016年停發重陽敬老金，但中低收入戶及99歲以上長者仍有發，每年預算約3000餘萬元，並把原本敬老金預算作為敬老卡、老人共餐等政策用途，若現在突然回頭要發放敬老金，在社會福利是開倒車，也會排擠到相關老人福利措施。

提案的國民黨議會黨團書記長應曉薇堅持，相關法規內容比照過去發放敬老金方案，且市府聲稱把取消敬老金預算拿去做老人共餐、敬老卡等福利政策，不僅老人家不埋單，反而增加更多預算，況且其他縣市也有相關自治條例，並非無法源依據，不能因行政首長喜好自行決定增加或刪除。

議員汪志冰、黃珊珊、周威佑則指出，按在往例議員提案市府提出對案後併案審查，若直接審查不妥，如今市府確認對案下周會送往議會，應等市府對案送議會後再逐條審查，並要求市府明列各方案所需預算及作法。

王浩表示，恢復發放敬老金已經醞釀許久，這會期也很多議員提出，市府反應太慢，甚至提不出對案，證明市府無能；議員梁文傑則質疑，市府根本不想讓自治條例通過，所以根本沒提對案。

(中時 )