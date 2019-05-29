民進黨總統初選蔡賴相爭，副總統陳建仁今天接見僑外青年，強調蔡英文總統上任3年以來，務實推動社會改革，擘劃經濟發展藍圖，並堅持國家主權尊嚴，確保兩岸現狀穩定發展，「各項施政績效成果豐碩，有目共睹」。

陳建仁今天接見台美菁英協會回國訪問團表示，長久以來，政府在許多政策及在海外工作的推動，都得到僑界許多的支持與參與，僑青的無私奉獻，是國家最寶貴的資產，更是一股守護中華民國台灣的重要力量。

他說，蔡總統非常重視僑胞與僑務工作，去年8月「同慶之旅」訪問團過境美國洛杉磯期間，海外僑胞及僑青都熱情歡迎，讓總統印象非常深刻。總統曾多次在接見海外僑團時，表達對僑胞的關心與重視，也期盼海外僑胞秉持優良傳統，發揚自由民主精神，繼續支持台灣。

今年是《台灣關係法》立法40週年，陳建仁表示，《台灣關係法》是台美關係重要基礎，對穩定台海局勢、促進我國家安全、經濟及社會發展等，皆具有重要意涵。「美國政府對於我們的支持，不僅因為台灣是美國可信賴的夥伴，而且因為台灣是世界的良善力量」。

他說，目前台美關係是近年以來最好的狀態。雙方不斷強化在經濟、文化、科技和國防等各領域的合作。這些成就及肯定，除了政府在外交上的努力外，也是旅美僑胞「草根外交」的重要貢獻。陳說未來將積極在印太區域中扮演建設性角色，並在台美關係良好基礎上，持續深化雙方政治、安全、經濟及社會等各面向的緊密交流與友好情誼，他也請僑界青年夥伴繼續給予政府最大的支持。

陳建仁也強調，總統上任3年以來，各項施政績效成果豐碩，有目共睹。尤其在經濟創新發展上，目前台灣的總體經濟穩定度是世界第一，有能力因應國際局勢衝擊，投資環境已大幅改善。

他認為，台灣需要有代代相傳的海外支持力量，作為台灣和僑居國的連結以及台灣國際化的橋梁。他非常期待海外青年力量，能作為政府最有力的後盾，為台灣開創更寬廣的國際空間。

陳建仁指出，僑胞是台灣國力的延伸。期待大家能團結一心，攜手同心，繼續守護台灣，為台灣加油打氣，協助鞏固我國與美國政府間的邦誼，讓中華民國台灣在國際社會上屹立不搖。

(工商 )