藍綠初選內鬥，柯文哲漁翁得利？北市議會今開始市政總質詢，議員仍關注台北市長柯文哲選不選2020的議題。其中，王鴻薇問柯文哲要不要早點宣布，否則民進黨一直為了要不要把他納入初選民調感到困擾，讓民進黨這麼為難？結果柯大笑秒回「這樣很好啊，不是嗎？」

王鴻薇追問，你造成民進黨分裂，民進黨很痛苦，結果你很高興？柯文哲又說，我很慶幸我不是民進黨的，平常心是要訓練的；他還說，參不參選這件事有標準答案，就是登記時有去就是要選，沒去就是沒有要選。

另名議員陳炳甫則酸說，今年初北市立委補選時，他因為未辭市議員，被同樣是參選人的柯家軍攻擊「帶職參選」，如果柯文哲今年也參選，子弟兵當時的攻擊內容，還適用嗎？

對此，柯文哲先是尷尬說，（參不參選）到時候再講，接著說，照議員講的，如果選舉時只能批評你帶職參選，沒有其他可以批評的，「表示You are very good」，那真的太厲害了。

(中時 )