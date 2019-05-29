高市府又爆內鬼！ 數億有價資產公文遭前朝帶走

高雄市政府再爆出價值數億資產公文被前朝機要帶走，高雄巿長韓國瑜29日受訪時說，他上任以來，有些事讓他覺得訝異，甚至超乎正常機關應該有的規則，既然已經離職了，怎麼可以帶走公文，過一段時間才還回來？這件事情一定要查。

對於就任後，吳姓前攝影官已5次闖入巿長室，每次都隔幾天的時間，韓國瑜也說，這很容易聯想「是不是要換電池了」，是不是已經被監控了，是不是一舉一動都是在看不見的狀態下被掌握住了，檢察官應該要嚴格的調查。

他說，現在大家都在討論這個問題，如果院轄巿的巿長、政治人物因為改朝換代被24小時監控，全台灣人民是無法接受的，當然如果沒有這件事情，就另當別論。希望檢察官嚴格的調查，遏止這樣不正當的政治歪風。

巿議員吳益政29日在巿議會質詢時，也提到吳姓前攝影官涉竊一案，韓國瑜答詢時表示，他認為這事應該不單純，如果真的是要換電池，就是高雄版的水門案，懷疑國家公權力被濫用、甚至私人指揮與政治偵防。

韓在質詢休息時間受訪透露，將來高巿府公務員的門禁會趨於嚴格化，新的團隊來，是一心一意要為高雄巿民打拚，很多光怪陸離、妖魔鬼怪、亂七八糟的，本來都不在他的思考，但是已經接到太多警告了，所以不得不警惕。

柯文哲說，韓的老婆李佳芬政治世家50年了哪是庶民，韓國瑜回應，所謂庶民應該是不管是哪個層級的政治人物，都應該傾聽基層，莫忘世上苦人多，庶民是一個政治人物的心態，並不是在他的出身背景，或者從政多少年。

(中時 )