【氣象】鋒面南移降雨漸停 最多楊梅125ｍｍ

（14:06更新）受午後對流雲系發展旺盛的影響，中央氣象局針對屏東縣發布豪雨特報，而嘉義、臺東、南投、臺南、高雄5縣市發布大雨特報，短時間內會有強降雨，以及局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

(中時電子報)