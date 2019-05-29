不斷更新》雨勢升級! 屏東發布豪雨特報 14:092019/05/29 中時電子報 杜欣穎 、陳煌祥影音編輯、 張沛歆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大雨、豪雨特報地區。(中央氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【氣象】鋒面南移降雨漸停 最多楊梅125ｍｍ （14:06更新）受午後對流雲系發展旺盛的影響，中央氣象局針對屏東縣發布豪雨特報，而嘉義、臺東、南投、臺南、高雄5縣市發布大雨特報，短時間內會有強降雨，以及局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 (中時電子報) #大雨 #發布 #對流 #嘉義 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 跨區逮通緝犯 解送遭拒警察無奈 04:102019/05/25 地方新聞 貴州攻大數據 發布藍皮書促商用 21:342019/05/25 財經 鋒面明接近瞬降10度 周二雷雨彈轟炸熱點曝光 08:572019/05/26 生活 要變天了！一張圖看全台有雨 這天低溫19°C 19:502019/05/26 生活 今起變天降雨機率增 天氣變化迅速 全台留意雷雨 06:172019/05/27 生活 不斷更新》全台18縣巿發大雨特報 12:442019/05/27 生活 不斷更新》雨彈移中南部 屏東嚴防豪雨 07:242019/05/28 生活 AMD發布第二代EPYC處理器 09:022019/05/28 財經 中部大雷雨警戒 5縣市防劇烈降雨強陣風 11:322019/05/28 生活 龜山A8又淹水 用路人跳腳 04:102019/05/29 地方新聞 生活熱門新聞 14歲少年尿尿痛到往生 醫把褲一脫...揭發綠光慘案 - 生活 特別獎8碼全中 卻為「這原因」千萬飛了 - 生活 交通部立場強硬 Uber僅有2路可走 - 生活 - 工商 6月上路！這3件事恐讓荷包失血 - 生活 吃完藥馬上做這動作恐GG！食藥署證實了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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