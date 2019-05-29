近年受到少子化問題衝擊，從大學到中學，不少私立學校都面臨招生困難窘境，多所私立大學、高中職都停招，位於台南柳營的鳳和中學確定停招國中部及軍警班，並已通報台南市教育局，高中部是否也跟進停招，則要等下周董事會後再決定。

台南市高中職私校數量不少，昔日台南溪北地區有港明、黎明、興國、鳳和4間私立中學，幾乎都在同一年創校，招生狀況相當不錯，國、高中部合計都曾出現3000人以上的盛況，但近年受到少子化衝擊及辦學競爭、多元入學等因素影響，學生人數像搭溜滑梯般下滑，鳳和中學目前合計僅剩216人，而專任教師13位、兼任教師11位，每月人事支出約110萬，營運上遭遇困難。

鳳和中學校長王昌德指出，包括免試入學、找不到辦學特色等原因，讓私校經營陷入困境，鳳和中學多年來就在尋求轉型，一度有意朝「實驗學校」路線發展，目前校方決定先停招國中部，董事會下周會議後，再決定高中部是否停招。

近年私校招生壓力大，教師也得背負招生責任，績效還會影響待遇，曾有學校還發生招生減班扣薪事件，不只在課堂上教好學生，還得分心行政事務，待遇也不見得比較好，惡性循環下，類似的狀況仍會發生。

(中時 )