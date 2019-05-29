近期演出電視劇《我們與惡的距離》的童星喬喬，因媽媽離世導致喬爸喬媽不合恩怨登上新聞版面，雙方交惡喬媽更7年見不到喬喬，對此有「神明代言人」稱號的沈嶸老師通靈發現，喬喬與喬爸前世有關係，但她也警告喬爸這點。

童星喬喬因演出夯劇《我們與惡的距離》爆紅，沒想到父母的家務事卻讓她深陷風暴當中。（圖／翻攝自于卉喬臉書）

據《鏡週刊》報導，沈嶸老師通靈發現，喬爸與喬媽原本就是無緣的結局，但因為喬喬的誕生產生轉為「糾纏緣」，「糾纏緣」是「惡緣」的前身，如果沒處理好會變成「惡緣」。她表示，就前世今生來看喬喬與喬媽前世並沒有關係，所以緣分相當淺，但喬爸今生就是會和喬喬有關係，所以喬媽是個橋樑，她也警告這個因果關係，喬爸應該要對喬媽知道感恩，因為有她喬爸才能跟喬喬相遇。

沈嶸老師（右）表示，喬喬（左）與喬爸今生注定要相遇，為了完成前世的夢想，但她也警告喬爸應該善待喬媽知道感恩。（合成圖／翻攝自于卉喬臉書；沈嶸提供）

而喬爸與喬喬前世是正緣，她表示父女兩前世就認識是師徒關係，「喬喬此生是來回報喬爸的恩情的」，不僅是正緣還是靈魂伴侶，將會一起完成前世未完成的目標，喬喬也會持續發光成為家喻戶曉明星。

(中時電子報)