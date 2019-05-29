亞洲大學「2019大師論壇」邀請去年諾貝爾經濟學獎得主保羅．羅默（Paul M. Romer），與亞大校長蔡進發帶領的師生團隊、亞大高中聯盟學生進行座談，場面熱絡，學生們針對中美貿易戰、加密貨幣、新科技所帶來的優劣等議題紛紛提出請益。

蔡進發表示，為培養學生國際宏觀、與世界發展脈動同步，過去10年來共邀請16位諾貝爾獎得主與校內師生對談、講學，盼透過諾貝爾大師的人生奮鬥、求學過程等經歷，提供學生學習典範，建立廣闊的國際視野與人生目標。

在論壇中，保羅．羅默幽默的與師生對談、特別鼓勵學生勇於跳出既有的思考模式，他說，年輕人是創新點子的來源，教育也應賦予年輕人勇於嘗試的心理，尋求創新以帶動社會發展。

學生們則紛紛針對時事、經濟趨勢提出請益，其中，亞大健管系學生湯雅嵐詢問「如何解決人口減少帶來的經濟衝擊」？保羅．羅默回應指出，全世界目前遭遇的人口老化、低出生率等問題，皆無歷史資訊可尋求解答，但他正面看待、相信新科技會找到出路。

已申請上日本早稻田大學、亞大高中聯盟中的台中一中學生侯宇任請益「中國一帶一路」政策，亞大印尼籍學生生Onnavia Laura詢問如何以科技帶動經濟。保羅．羅默皆一一回應，讓學生直呼「受益良多」。

亞大管理學院副院長歐仁和表示，這場論壇雖邀請經濟學大師主講，卻有來自醫健、設計、人社、資電學院及高中學生參加，可見雅大學生跨領域學習、學校將教育資源扎根高中端的用心。

(中時 )