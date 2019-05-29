民進黨中執會29日繼續討論總統初選日程相關事宜，會前總統府秘書長陳菊（左）與立委林俊憲（右）等人等閉門討論後離開主席辦公室，不發一語。（張鎧乙攝）

民進黨中執會29日繼續討論總統初選日程相關事宜，會前立院黨團總召柯建銘（前排左）、黨秘書長羅文嘉（後排右）、立委林俊憲（後排左）等人等閉門討論後離開主席辦公室，不發一語。（張鎧乙攝）

民進黨下午召開中執會，討論總統初選相關議題，山雨欲來，與會中執委都相當低調，連進入主席室做會前最後商量的相關人，除了蔡英文總統代表人林錫耀簡短受訪，其他人都火速進入會場，由於上週會議直播，引起不少爭議，今會議開始後不久，確定不直播。

民進黨中執會上週開放直播引來黨內非議，就有中執委私下不以為然說，「開放直播是要跟誰效忠？還讓外界看民進黨怎麼公然作弊！」今天會議一開始，確定不直播。

媒體追問，民調還是要堅持納入台北市長柯文哲？他說，「當然、當然」至於手機民調部分？他說，「手機我們已退讓，希望就照中央黨部過去8年來的作法，就是占一半的比例，我是認為大家就回到怎樣做最合理，對黨是最大的利益，我相信中執會多年來都是解決民進黨爭議的民主機制，希望今天所有的中執委都能夠發揮個人的智慧，做出最好的決定。」

中執會前進入主席貴賓室的包括主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊、黨團總召柯建銘、中常委鄭寶清、雙方代表人林錫耀及林俊憲、秘書長羅文嘉。

林錫耀走出主席貴賓室後受訪指出，其他人還在談；因為他只是今天來代表蔡總統列席中執會，自己也不是中執委、中常委，所以不方便表達太多個人的意見。

被問到裡面有何新提案？他說，不方便對大家講；「他們還在談，不要由我單方面講什麼」。

由於林錫耀出來時，林俊憲還在裡面；媒體詢問，「你的部分好了對不對？」他說，「我有清楚說明我們的基本態度。」

他說， 「蔡總統一再交待說我們就是，都會尊重中執會最後的決定」。至於今天中執會會發動表決？他表示，「中執會怎麼處理、怎麼決定，我們都尊重。」

民進黨中執會29日繼續討論總統初選日程相關事宜，會前立院黨團總召柯建銘（前排右）、黨秘書長羅文嘉（後排中）、立委林俊憲（後排左）等人等閉門討論後離開主席辦公室，不發一語。（張鎧乙攝）

民進黨中執會29日繼續討論總統初選日程相關事宜，引起大批媒體關注。（張鎧乙攝）

(中時 )