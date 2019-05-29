高市府前朝攝影官吳建鴻10年前鑰匙沒交，改朝換代後，大喇喇入侵韓國瑜市長室引譁然。據悉，市府另發現，有份價值數億有價資產公文也不翼而飛，等追查近月後，前朝機要才主動歸還，令人質疑究竟還有多少東西交接不清。

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(中時電子報)