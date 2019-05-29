大政治大爆卦-無色覺醒》消失的公文＋迸出的鑰匙 高市府藏前朝妖魔鬼怪？ 14:242019/05/29 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消失的公文+迸出的鑰匙 高市府藏前朝妖魔鬼怪?《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高市府前朝攝影官吳建鴻10年前鑰匙沒交，改朝換代後，大喇喇入侵韓國瑜市長室引譁然。據悉，市府另發現，有份價值數億有價資產公文也不翼而飛，等追查近月後，前朝機要才主動歸還，令人質疑究竟還有多少東西交接不清。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #市府 #鑰匙 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮偷車凸半台灣 開回台中落網 15:322019/05/25 社會 精障男持菜刀搶銀行 強盜罪被訴 14:442019/05/27 社會 市長室遭前朝攝影官夜闖！韓國瑜：被監聽 查清楚 16:522019/05/27 政治 韓市府爆「水門案」 菊市府前祕書長切割批炒作 17:582019/05/27 政治 綠徒子徒孫 打韓做政治服務 04:102019/05/28 政治要聞 議員控前朝環局 採購涉瀆職 04:102019/05/28 地方新聞 竹科男好心引女賊入室 失金30餘萬 15:542019/05/28 社會 高市府重要公文 前朝機要曾帶走 04:102019/05/29 政治要聞 敬老金市府下周提對案 議員批柯無能、反應慢 13:572019/05/29 政治 高市府再爆前朝機要帶走公文 韓國瑜：一定要查 14:072019/05/29 政治 政治熱門新聞 為何大家沒離開？韓粉回謝龍介一句話 - 政治 民進黨中執會通過英系版本 6／14人選即可出爐 - 政治 - 中時 藍營高市立委民調出爐 黃昭順、陳美雅勝出 - 政治 謝龍介在《新聞深喉嚨》說這話 韓粉笑揪灌留言 - 政治 韓國瑜爆許多民進黨人想赴陸 國台辦回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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