劉謙一家三口首曝光，左二為主持人魯豫。（圖／取自新浪娛樂）

劉謙家中留有一面牆給兒子塗鴉。（圖／翻攝自秒拍）

42歲魔術師劉謙2015年宣布閃婚，迎娶厲家菜第三代傳人王希怡，兩人不久生下一兒，最近劉謙首攜一家三口上節目，王希怡笑說丈夫私下其實是很悶的人，自己有過一段不適應期，而兩人的3歲兒子也首度在鏡頭前曝光，家中還有一面專屬於兒子塗鴉發揮創意的牆，可見夫妻倆讓兒子自由成長的教育態度。

劉謙最近上節目《魯豫有約》，昨製作單位釋出短版預告，劉謙談到今年評價兩極的《春晚》表演，直說：「春晚我已經盡力了，本來今年春晚準備了兩套方案，我自己都是非常喜歡的」，更透露自己曾三天三夜不睡覺，只是為了看別人怎麼罵他。

節目中魯豫造訪了劉謙的家，劉謙的3歲兒子也大方亮相，劉謙分享首次見到王希怡時就覺得這女生很漂亮，接著就邀對方來看自己表演，兩人進而交往，王希怡則分享有了小孩後完全沒有自己的時間，管老公的時間也變少，如果沒遇到劉謙，可能自己還在幫家中管理餐廳。

被問跟劉謙生活容易嗎？王希怡笑說後來才發現劉謙在外面和在家裡有反差，在家裡很悶，「但追我的時候不是這樣」，導致她有一陣子不適應，王希怡坦言自己還是喜歡生活有驚喜，劉謙便補充一年中有六個節日超級重要，「七夕、214情人節、老婆生日、聖誕節、相識紀念日、結婚紀念日」，虧老婆說：「忘記她會特別生氣」。

(中時電子報)