大巨蛋爭議不斷，將於明日進入台北市都市設計審議會審查，台北市前都發局長林洲民今在臉書PO文指出，遠雄提出的大巨蛋避難電腦模擬不僅沒有正確參數，連影片都以剪接的片段呈現，根本無從比對是否適用未來開放後的狀況，怒批遠雄行事草率，罔顧市民公共安全。

林指出，遠雄公司所提供的避難電腦模擬，完全無視救災動缐之存在，無論是59833或是70000人的模擬，均為剪接的片段呈現，過去委員會已經多次要求遠雄公司必須提供全時段的影片，痛批根本是「不顧市民安全的一個假電腦模擬！」

他強調，台北市府早於2016年7月的市政會議，就通過同意備查大巨蛋公共安全參考方案，要求遠雄在體育園區的1樓提供足夠的開放避難空間，但遠雄提供的模擬影片不僅關閉了重要模式，也沒有提供參數，委員會根本無從比對緊急逃生模擬是否適用，希望遠雄遵守規定，提供正確的電腦模擬。

針對外界關注的大巨蛋案進度，林洲民重申，大巨蛋的審理進度，決定在遠雄公司準備設計圖説是否完整、正確，以及是否正視對市民之公共安全。此外，他也提醒遠雄，大巨蛋體育園區除了都審之外，還有環差及建造執照的審查。

(中時 )