北市北投區一間大學爆發音樂系研究生偷拍學妹如廁，學妹發現廁所隔板下方有手機鏡頭，按兵不動，先到管理室觀看走廊監視器畫面，確定是只有張姓學長1人往女廁方向走去，隨即到警局報案，士林地檢署偵結，依妨害秘密罪提起公訴。

張姓研究生擅長管弦樂，就讀於北投一所大學音樂研究所，今年3月14晚上6點40分，尾隨被害學妹進入系所3樓女生廁所內，並以手機開啟錄影功能，從廁所隔板下方縫隙，偷拍學妹如廁畫面。

被害學妹見手機在縫隙晃動，不清楚是誰在隔壁，第一時間並未拆穿違法行徑，她先到管理是查看監視器畫面，發現她進入廁所後，只有張姓學長1人往女廁方向走，並且比她早一步離開，確定只有學長獨自進入女廁，當晚就到警察局報案。

警方調查，張案發前數小時，用手機瀏覽網頁「刪除相片如何永不復原」、「請問永久刪除的相片有機會復原嗎？」等紀錄。張自己觀看後已將畫面刪除，他坦承偷拍學妹如廁，檢察官複訊後依法提起公訴。

(中時 )