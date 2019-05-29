花蓮市松園別館百年老松數棵遭松材線蟲侵害。（范振和攝）

花蓮市松園別館老松遭松材線蟲侵害，樹醫師傅春旭仔細觀察診斷。（范振和攝）

花蓮市松園別館百年老松遭松材線蟲侵害，部分枝葉已枯萎。（范振和攝）

花蓮市松園別館有多棵百年老松枝葉枯萎，本月初館方發現後，28日下午請來知名樹醫師傅春旭冒雨勘察，確認遭松材線蟲侵害，傅建議去枝、下藥「雙管齊下」緊急防治。

松園別館百年老松有31棵，每年12月轉換季節時, 都會受到松材線蟲侵害，去年12月中旬，館方便在每棵樹上吊點滴，今年2中旬拆除，5月初現場工作人員發現7號老松枯枝越來越多，隨即與合作廠商聯繫，昨天樹醫師傅春旭由縣府農業處保育與林政科員徐子媃陪同前來診斷，確認元兇是松材線蟲，同時，已蔓延至鄰近數棵老松。

傅春旭說，松材線蟲萎凋病是由松材線蟲所引起，其媒介昆蟲是松斑天牛，發病初期由松針基部往上擴展，逐漸蔓延到其他枝條，終至全株枯萎死亡。感染的松樹迅速枯死，赤褐色松針依然掛在枝條上，這是該病最大的特徵。他建議將感染部分修剪移除，同時在較高的樹幹（約4至6公尺）注入防治藥劑，如此才能使藥劑早點移行到樹冠層，來確保防治效果。

松園別館由委外廠商祥瀧文創團隊於2006年開始經營，當時老樹與歷史建物修繕維護，均由文化局負責，今年4月起，文化局與退輔會臺東農場合約到期，退輔會臺東農場收回土地，經營團隊仍為祥瀧文創團隊，但除了營運自負盈虧提撥定額、回饋權利金外，老松養護與建築修繕，均得由營運廠商負責。

松園別館執行長羅曼玲指出，園區內老松31棵，養護費用頗高，營運團隊努力經營，期盼打造一個花蓮特有的人文、生態、歷史優質空間，這些老松均為列管老樹，屬於公共財，需要大家一起來關心維護。

(中時 )