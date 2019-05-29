台灣天氣熱又容易下雨，隨處都可以見到民眾穿著夾腳拖到處逛，但有醫生就警告，夾腳拖對於兩種人容易造成傷害，糖尿病患及末梢神經病變患者應盡量避免。

由於夾腳拖包覆性差、鞋底薄、無足弓支撐，本來就是設計給短程行走的，像是從沙灘走到旅館，因此這不適合長時間穿著。復健科醫師林頌凱就曾在部落格發文指出，扁平足的人若是穿太久容易造成腳踝疼痛；高足弓的人則容易引起腳後跟與外側的疼痛。

林頌凱提醒，穿著夾腳拖有六個細節要注意，還有兩種人絕對別穿：

1.縮短穿著時間，最好不要超過1小時。

2.避免穿夾腳拖運動，此為最容易受傷狀況。

3.避免穿夾腳拖在草地上走動，容易遭尖銳物刺穿。

4.選擇有足弓支撐，比較不會腳痛。

5.選擇合腳與寬帶的夾腳拖增加安全性。

6.有糖尿病或末梢神經病變者嚴禁穿夾腳拖，因為容易受傷，但患者往往會受傷了仍不自知，很可能因傷口感染或組織壞死而導致截肢。

(中時電子報)