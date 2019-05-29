台中市建設局長陳大田說，將以洪荒之力，努力協調、把關路平品質。（盧金足攝）

道路提供用路人行走，不要變成爆管地雷區！台中市府建設局小型工程款加上路平專案經費四年超過76億元，但道路品質誰來把關？市議員黃馨慧29日質詢表示，政府每年耗費數十億元推路平專案，但地下管線漏水、爆管不斷，已成為嶄新路面下的不定時炸彈，要求市府盡速協調管線汰舊換新。建設局長陳大田表示，將努力協調、把關路平品質。

黃馨慧表示，前台中市長林佳龍時代推動「4年500公里」政策，2015到2018年路平施做總長度721.19公里，耗資經費約52.84億元，若再加上小型工程款做道路養護，預算超過76億元，平均每年花費近20億元，保證道路品質無虞？

黃馨慧說，西屯福上巷198至233號間，短短300公尺道路，之前一個月內破管3次；今年，南屯區文山里道路因為地下自來水管埋設超過20年，管線老舊，經常性爆水管，馬路也因爆管而塌陷。

此外，台灣大道三段、黎明路口也因為自來水管線破裂，造成路面嚴重積水，因為乳化效應，瀝青會降低黏性，減損道路壽命。顯示，地下管線老舊、破損，已成為馬路底下不定時炸彈，成為路平隱憂。

她強調，建設局每年要求四大管線，台水、台電、瓦斯、中油提出「計劃性挖掘」需求，配合進行路平施工，檢視2018年計畫性挖掘統計，自來水202件、台電54件、瓦斯31件、中油4件，但工程名稱為「汰換管線」的案件，只有水公司2件而已。

黃馨慧表示，為保障市民眾用路安全、降低民怨，呼籲建設局用「洪荒之力」協調各管線單位，盡速擬定逐年汰換舊管計畫，讓台中路平真正「從裡到外」更新，保障民眾生命財產安全。

陳大田也允諾，會用「洪荒之力」努力做好路平，加速汰換老舊管線。

(中時 )