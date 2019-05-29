議員李余典要侯友宜不要累垮了。（葉德正攝）

新北市議會總質詢進入第三天，侯友宜接受質詢態度備受藍綠議員肯定，綠營議員李余典下午針對三重地區議題質詢前表示，市長這幾天都站好幾個小時，市長可以坐在椅子上答詢，他們很「嘸甘（台語：不忍心）」；侯友宜直說「免啦」，不過因喝很多開水，「等下讓我去上廁所就好」。

新北市議會展開市政總質詢，目前正由民進黨團輪番質詢市長侯友宜，對比高雄市議會的炮火猛烈，薪北市民進黨團卻是不斷稱讚侯友宜質詢態度良好，猛拿他跟韓國瑜比較。

新北市議員陳文治說，不管是上午或是昨天的答詢，他都看得出侯市長答詢態度很好，不是只會喊口號的人，也認為侯友宜沒有意識形態的包袱，能夠做好市政。

李余典下午上場質詢時，得知侯友宜感冒帶病上場接受質詢，要他坐在答詢台上的椅子接受質詢，侯友宜直言「免啦」。

李余典說，市長真的很不一樣，不僅市政用心，更委曲求全到行政院開會，這幾天質詢每天站6個小時以上，希望市長這個「硬漢」，硬梆梆的身體不要被拖垮。

李余典說，你有做事，所以我們會「嘸甘」，如果沒有做事，我們就會給你「阿斯巴拉」（指白目、不切實際的鄙視意味）。

侯友宜說，他沒有委曲求全，都是為市民做事，他站著沒問題，只是他喝很多開水，等下想上廁所的時候，議員能夠讓他去上廁所，台下議員也笑了出來。

(中時 )