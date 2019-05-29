台中花博閉幕，期間出現各種紛擾，還爆出虧損14億。（台中市府提供）

台中花博經過近半年展期，揮手說再見，期間出現各種紛擾，還爆出虧損14億，市長盧秀燕29日表示，花博這麼大投資，當然不是希望一次回收，市府投資90億，不可能辦一次花博就回收，花博不管再怎麼賺，也只能賺這些，當初在規畫時，就是要永續經營，幫台中市做好建設、做好場館，當作最重要的行銷建設。

盧秀燕說，依據旺旺中時民調中心的民調結果顯示，6成多市民滿意花博，也是對所有參與花博人員的最大肯定，市民滿意最重要。

她表示，未來會妥善按照當初最原始構想規劃，永續經營，成為各地、外國到台中來的重要吸引力，也可帶來更多的經濟效益。

「花博雖然結束了，但是已奠下城市建設的基礎。」盧秀燕說，花博經費近90億元，這個建設不是一時的活動，而是城市重大的建設與經營，也因為花博的舉辦，展現市府有能力舉辦國際重大活動。

因此，市府不會只用一次或是只看一時的獲利，最重要的是大台中因為花博而開發、建設，未來市府會在這個基礎上建設、經營及行銷台中這座城市。

(中時 )