高雄市長韓國瑜屢遭黨內外抹黑指控，韓粉卻自發舉辦造勢活動力挺，且場場爆滿，6月1日更直接在總統府前發動「庶民總統贏回台灣」。台南市議員謝龍介昨在《新聞深喉嚨》說，他6/1日已經跟韓國瑜請假了，因為要出席黑面琵鷺交流協會活動，叫韓粉不要再一直打電話來服務處，免得他得改行程出席6/1了。韓粉截圖笑說「#灌爆龍介臉書改行程」，果然很多人去FB留言邀他出席。

挺韓大將謝龍介昨在《新聞深喉嚨》說，他早上在高鐵，人家還打到服務處說「你們還不出車」。他跟韓粉說，就叫你們不要打了，服務處沒有行政動員，絕對沒安排車。他6/1日已經跟韓國瑜請假了，因為另有行程，韓粉這樣一直打一直打，說不定他就得改行程，6/1日就要出席了。

韓粉截圖發到「韓國瑜後援會」說「剛謝龍介議員在中天說6/1已經有其他行程了，謝議員無奈表示，如果服務處電話再被打爆，他只好改行程去凱道了。#灌爆龍介臉書改行程。」

其他人留言「龍介一定要來啊一起一起」、「哈~龍介仙太厲害出怪招」、「龍介仙凱道不見不散哦」、「大家打電話去 我明天一定打 龍介要我們打電話去灌爆」、「 一起去灌爆」、「那就打爆喔」。

也很多人去謝龍介FB留言「你和韓市長是戰友一定要去」、「龍介啊不好啦兄弟情要展現出來啦別的行程改一下啦」、「聽說把你臉書灌爆就會改行程，我來試一下好不好用」、「龍介議員，拜託一起來參加6/1台北凱道挺韓市長，沒有你來參與就覺得趣味少一樣啦！拜託」、「龍介兄～6/1凱道見」。

電話接到手軟！ 台南韓粉狂問：6/1凱道挺韓怎麼去

(中時電子報)