台中市議員林汝洲29日在市議會都發建設水利委員會業務質詢時，為民喉舌，質詢市府建設局長陳大田，關心華南路串接向上路工程的進度；因華南路與向上路串聯工程，對於改善當地交通與降低城鄉差距都有相當的助益勢必要盡快進行。
林汝洲提出，大肚的東西向交通，一直受限於大肚山脈地形陡峭，主要都是仰賴華山路與華南路來銜接市區，再透過台灣大道、向上路或五權西路匯集來往大肚的上下班車潮，造成遊園路上下班時間；尤其是晚間6點至8點左右，要從華南路接往台灣大道，可能光塞車就要1個小時。
林汝洲強調，華南路與向上路的串聯工程，對於改善當地交通與降低城鄉差距都有相當的助益，勢必要盡快進行；歷年來歷任市長都信誓旦旦，但至今依然未串接，對大肚區民十分不公。
建設局長陳大田說，去年11月20號已完成環評，但因用地徵收與工程費用合計約18億費用龐大；未來會透過兩年分別編列，預計最快110即可開始施工。
(中時 )
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