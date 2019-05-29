明德高中高二學生吳聿青（後左）、謝雨彤（後中）、江竣丞（後右）與高一生曾君樺（前左）、張紫茵（前中）、陳奕伶（前右）組隊參加辯論比賽，奪下冠軍。（林欣儀攝）

台中市公私立高中職辯論競賽落幕，去年冠軍隊伍明德高中組成的團隊，分別針對「環境保護政策優於經濟發展」及「稅收超出預估部分應返還人民」2大議題進行正反論述，最後以連續4場勝部、0敗部的優秀表現一舉擊敗其他參賽隊伍，再度稱霸。

第2次參賽的吳聿青奪下「最佳辯士」，她說，首次參加比賽時、只能顧好自己想說的，但與同伴培養出默契後，這次能打出完美團體賽；在題目方面，一開始看到稅收的題目覺得很難，還到處向師長請教、尋找資料，最後以返還稅款可達到循環經濟目的、創造更大價值為主軸，奪下最後勝利。

同樣就讀高二的謝雨彤對比賽印象最深刻的部分就是遇到「瘋狂對手」，她說，第3場競賽時，對手質詢時講個不停、都不給時間回答，而等到她質詢時、對手卻答非所問，當時只能以微笑面對。

參賽選手開心說，參加完辯論賽後，感覺自己變得聰明了、寫作能力也提高，收穫頗多。

指導老師涂馨尹表示，6名選手中有5人是明德國中部直升高中，其中，高二的江竣丞從國中就開始接觸辯論，藉以達到活化教學目的，上高中後帶著其他同學、學妹一起訓練，經過2個多月準備，最後沉穩、冷靜迎戰對手，奪下冠軍。

(中時 )