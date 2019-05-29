「6月1日總統府前凱道見！」自稱韓國瑜「鋼粉」的國民黨中央委員呂善華連日來串連韓粉，準備好好展現挺韓的熱誠與實力。

高雄市長韓國瑜鬆口參選總統後，首場總統初選造勢，6月1日將在總統府前凱道登場，國民黨中央委員呂善華29日強調，在花蓮韓國瑜的鐵粉太多了，她是非韓不投的「鋼粉」，任誰都動搖不了她的支持意志。

口才辯給的呂善華說，韓國瑜「是政治人物卻不那麼政治」，國民黨高層還在迷玩「大風吹」的遊戲，為爭位子搶破頭，根本顧不了吃相，這就是她欣賞真誠韓國瑜的地方。

花蓮有不少國民黨員是韓粉，最近紛紛向黨部詢問，可以在那哪裡集結、登記參加？花蓮已有婦女社團、青工社團、宗教社團、村里長系統、農會系統等10餘個團體串連，升火待發中。韓粉組織將準備10支大面花蓮識別旗、小國旗2千支，以及雨衣、頭巾等，不一而足。

據了解，由於花蓮地形狹長，6月1日上午8時，北區韓粉將在花蓮市六期重畫區集結，中區7時30分集結，南區7時出發，中南區大部分選擇縱谷線花東公路旁設點集結。上午11時左右在台北石碇休息站會合，預計下午1時左右，大隊人馬挺進凱道，40輛遊覽車的能量絕對少不了。

(中時 )