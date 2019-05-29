新光三越北台北站前店日本商品展，「金葉名氣餅」每份50元，今起至31日上新光三越APP扣會員點數5點免費兌換1份，每日限量100份。（新光三越提供）

新光三越北台北站前店日本商品展，柯基犬椪椪化妝包220元。（新光三越提供）

新光三越台北站前店今（29日）起至6月13日舉辦「日本商品展」，13家名店有排隊日式炸肉餅「金葉名氣餅」快閃，也引進二郎系拉麵「山形心心」、海味十足「近江食堂」等庶民美食，與Pocky、白色戀人等必買伴手禮。

此外，有人氣插圖柯基犬椪椪設立快閃店，化妝包等周邊商品；每周末的夏日祭典有50公斤黃鰭鮪魚現剖秀，太鼓表演、日本舞表演等。另，去年9月開幕的九州人氣由布院Milch半熟起司蛋糕，新增明星熱銷商品「手匠半熟布丁」，有牛奶和香草香氣，布丁口感綿密滑順，底層是苦甜的手炒焦糖。

(中時 )