新光三越站前店日本展 日式炸肉餅扣點數免費送 15:192019/05/29 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新光三越北台北站前店日本商品展，由布院Milch明星商品「手匠半熟布丁」全台首賣，每份80元。（新光三越提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新光三越北台北站前店日本商品展，「金葉名氣餅」每份50元，今起至31日上新光三越APP扣會員點數5點免費兌換1份，每日限量100份。（新光三越提供） 新光三越北台北站前店日本商品展，柯基犬椪椪化妝包220元。（新光三越提供） 新光三越台北站前店今（29日）起至6月13日舉辦「日本商品展」，13家名店有排隊日式炸肉餅「金葉名氣餅」快閃，也引進二郎系拉麵「山形心心」、海味十足「近江食堂」等庶民美食，與Pocky、白色戀人等必買伴手禮。 此外，有人氣插圖柯基犬椪椪設立快閃店，化妝包等周邊商品；每周末的夏日祭典有50公斤黃鰭鮪魚現剖秀，太鼓表演、日本舞表演等。另，去年9月開幕的九州人氣由布院Milch半熟起司蛋糕，新增明星熱銷商品「手匠半熟布丁」，有牛奶和香草香氣，布丁口感綿密滑順，底層是苦甜的手炒焦糖。 (中時 ) #商品 #日本 #表演 #肉餅 #布丁 也許您會感興趣 推薦閱讀 暴雨助攻 friDay購物抗濕商品熱賣 17:572019/05/27 財經 日本將購105架F-35 打造美盟友最大閃電機隊 23:102019/05/27 軍事 陸宣布降準 顯示政策維持寬鬆 04:102019/05/28 焦點新聞 身障安養信託 拒高風險商品 04:102019/05/28 金融．稅務 科技部BootCamp 助校園專利商品化 04:102019/05/28 投資理財 華通穿戴商品搶市 營運給力 04:102019/05/28 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－美元轉弱 黃金低檔緩步墊高 04:102019/05/28 證券．權證 表演狂吃棒棒糖 竟吐出驚世鉅作 19:422019/05/28 搜奇 楊繡惠主持脫衣秀 沈玉琳肉搏舞女險被抓 02:572019/05/29 娛樂 陸港觀盤－鑑往知來 從美日貿易戰看中美貿易協商 04:102019/05/29 全球財經 生活熱門新聞 14歲少年尿尿痛到往生 醫把褲一脫...揭發綠光慘案 - 生活 特別獎8碼全中 卻為「這原因」千萬飛了 - 生活 交通部立場強硬 Uber僅有2路可走 - 生活 - 工商 6月上路！這3件事恐讓荷包失血 - 生活 吃完藥馬上做這動作恐GG！食藥署證實了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。