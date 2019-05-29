果農李裕崇配合創世基金會台南院推出200盒愛文芒果禮盒義賣籌款，助植物人安養院消防安全升級，玉井德蕾幼兒園小朋友也到果園學習照顧果樹。（劉秀芬攝）

果農李裕崇（左）配合創世基金會台南院推出200盒愛文芒果禮盒義賣籌款，助植物人安養院消防安全升級，台南分院院長孫淑媛致贈感謝狀。（劉秀芬攝）

有鑑於去年台北醫院護理之家大火，造成重大傷亡，創世基金會擔憂養護中心植物人居住安全，推動消防安全升級計畫。而玉井果農李裕崇曾經照顧臥床父親，深刻體會病人與照顧者的辛勞，聽聞此計畫後，配合創世基金會台南院推出200盒愛文芒果禮盒義賣籌款，將對親人的思念化作愛心，傳遞下去。

創世基金會台南院安養60位植物人，當火災發生時，植物人無法自主逃生，更需要安全的家，消防升級刻不容緩，因此推動消防安全升級計畫，希望使每間寢室都能就地避難，並爭取黃金1小時救援時間。

創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，目前台南院有8間寢室、1間觀察室急待升級，此次與李裕崇果農合作的玉井愛文芒果禮盒義賣，3公斤禮盒600元、6公斤裝1200元，預計7月開始出貨，所籌經費將用於「植物人安養院消防升級計畫」。

李裕崇的「小崇ㄉ果園」位於玉井中山路上，以草生栽培的方式落實友善土地，無農藥汙染，收入以網路銷售及果園採果體驗為主。李裕崇說，「要捐錢我可能出不起，所以我就捐芒果」，希望社會大眾一起來行善。

29日上午玉井德蕾幼兒園小朋友也到「小崇ㄉ果園」參觀，聽果農叔叔講解如何照顧果樹，而植物人有如芒果樹般，需要細心呵護，小朋友化身小小園丁體驗施肥澆水。院方表示，除了消防升級捐款專案，也盼社會大眾參加每月300元灌溉園丁方案，長期支持植物人安養經費。

(中時 )