網路叫車平台代僱駕駛自救會29日前往行政院抗議，過程中怒砸雞蛋。（杜宜諳攝）

大批網路叫車平台代僱駕駛自救會成員今日赴行政院抗議。（杜宜諳攝）

Uber代僱駕駛自救會今(29)日在行政院前抗議交通部Uber條款，痛斥交通部對於自救會的訴求、35萬消費者連署的訴求，充耳不聞，完全不回應。抗爭過程中司機情緒激動，怒砸雞蛋，一度與警方爆發激烈衝突。

(中時電子報)