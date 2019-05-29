Uber駕駛赴政院抗議 怒砸雞蛋與警激烈衝突 15:162019/05/29 中時電子報 徐秀娥 、中時、 杜宜諳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網路叫車平台代僱駕駛自救會29日前往行政院抗議，一度與警方起衝突。（杜宜諳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網路叫車平台代僱駕駛自救會29日前往行政院抗議，過程中怒砸雞蛋。（杜宜諳攝） 大批網路叫車平台代僱駕駛自救會成員今日赴行政院抗議。（杜宜諳攝） Uber代僱駕駛自救會今(29)日在行政院前抗議交通部Uber條款，痛斥交通部對於自救會的訴求、35萬消費者連署的訴求，充耳不聞，完全不回應。抗爭過程中司機情緒激動，怒砸雞蛋，一度與警方爆發激烈衝突。 (中時電子報) #Uber #抗議 #駕駛 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 政商巫巫茲拉－說說早餐會的歷史 04:092019/05/26 財經要聞 台商增聘外勞 擬再給彈性 04:102019/05/27 財經要聞 採‧訪‧線‧上－蘇揆最愛 「喬」事情的地方… 04:102019/05/27 財經要聞 助台商聘外勞 Extra擬調至15％ 04:102019/05/27 財經焦點 新北警安居緝毒有功 獲行政院頒獎肯定 17:022019/05/27 社會 行政院核定 丁曉菁任文策院董事長 22:322019/05/27 生活 反李進勇任中選會主委 政院證實張淑中辭呈已送到 14:482019/05/28 政治 反李進勇任主委 張淑中請辭獲准 15:302019/05/28 政治 中執會前夕 卓榮泰赴行政院做2件事 16:162019/05/28 政治 蔡政府調高基本工資 今年粽子漲價業者變多 19:432019/05/28 政治 生活熱門新聞 14歲少年尿尿痛到往生 醫把褲一脫...揭發綠光慘案 - 生活 特別獎8碼全中 卻為「這原因」千萬飛了 - 生活 交通部立場強硬 Uber僅有2路可走 - 生活 - 工商 6月上路！這3件事恐讓荷包失血 - 生活 吃完藥馬上做這動作恐GG！食藥署證實了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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