礁溪鄉公所舉辦「翱翔攝影比賽」，希望透過不同的鏡頭，傳達礁溪之美。（胡健森攝）

擁有豐富觀光資源的頭城鎮及礁溪鄉，近期各自舉辦相關活動，頭城鎮推出「衝浪板彩繪大賽」，礁溪鄉公所則舉辦攝影比賽，都是希望廣為推銷地方上的觀光資源及條件，進一步拓展觀光產業，吸引更多外地遊客。

由頭城鎮公所主辦，邀約頭城衝浪業者協辦的「2019頭城藝浪板-塗鴉大賞」衝浪板彩繪大賽即日起登場，活動塗鴉主題為「頭城與海」，分為初賽及決賽，年滿18歲對繪畫有熱忱者都可參加，至6月16日止，凡在期限內提供電子圖檔或成品相片，即完成初賽程序；初賽評選15名入圍決賽，將由主辦單位提供二手衝浪板及壓克力顏料進行實體彩繪，再經由專業老師的公開評審，最後評選出10名優勝者，發給最高

6000元獎金。

礁溪鄉公所則舉辦「翱翔攝影比賽」，從9月16日至9月30日間，只要是以礁溪鄉範圍內的人文、地理、節慶活動、風土民情為素材，拍下精彩的照片或影片，不限設備，相機、手機、空拍機皆可，比賽分成照片組與短片組，得獎者同樣可獲頒獎牌及最高3萬元的獎金，作品還會展示在鄉公所內特別規畫的「礁溪交心藝廊」供眾人一同品味欣賞。

(中時 )