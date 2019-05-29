幾十位韓粉在國民黨基隆市黨部集結，討論61上凱道挺韓。（中天新聞）

61凱道挺韓大會即將登場，韓粉興奮，幾十位韓粉在國民黨基隆市黨部集結，討論61上凱道挺韓，他們並高喊「111非韓不投、沒韓去郊遊」。根據估計，全台韓粉有60萬人，但韓家軍說，非韓不投絕對超過60萬，這些票任何人都拿不走。網友說，「已買好車票，61凱道見」。

中天新聞報導，有平面媒體指「非韓不投」的鋼鐵鐵粉占2.5%至3.2%，與去年九合一選舉人數1910萬計算，估計有47萬至60萬是非韓不投的族群，但韓家軍認為60萬人是被低估，提醒國民黨別卡住最強棒。國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，這個時候能為韓站出來，支持他，也讓人民知道我們力挺韓，希望韓能順利出線、順利當選。

網友說，「海外僑胞最少都有30萬非韓不投」還有網友說，「土包子們！該是我們站在一起的時候了！0601台北見」、「我是台南土包子，我今天已經買好6月1日去台北的車票了，全國土包子台北總統府前凱達格蘭大道相見歡，我是風吹不走，雷打不動，堅決選韓國瑜，2020年無韓不投」、「非韓不投，無韓去郊遊，勇敢的說出來，爽快啦」。

「非韓不投」估60萬？！ 韓家軍：遠超過這數字。中天新聞

(中時電子報)