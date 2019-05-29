由新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的「2019台灣各界人士廣上南北行」訪問團，29日上午在北京舉行「兩岸關係與民族復興」座談會。包含郁慕明、國台辦主任劉結一，以及兩岸各界人士約110人出席。

與會人士以「兩岸關係與民族復興」主題及攜手推進祖國和平統一、共謀民族復興、深化兩岸融合發展、增進兩岸青年交流、共同弘揚中華優秀傳統文化等議題交換意見，開展對話協商，達成多項共識，提出五項共同倡議：

一、共同反對「台獨」分裂，攜手推進祖國和平統一。

兩岸同屬一個中國。「台獨」損害國家主權和領土完整，破壞台海和平穩定，阻礙兩岸關係發展，只會給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來禍害。統一是歷史大勢，是民族大義，事關台灣前途和同胞福祉。兩岸同胞必須團結起來，順應歷史大勢，堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，攜手推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

二、共謀民族復興偉業，共享民族復興榮光。

兩岸同屬中華民族，都是中國人。實現中華民族偉大復興，是兩岸中國人的共同追求、共同責任、共同利益。中華民族正以昂揚的姿態自強於世界民族之林，以奮進的步伐邁向偉大復興，這是兩岸同胞共同的榮耀。在中華民族偉大復興進程中，台灣同胞不應缺席，也不會缺席。兩岸同胞要攜手同心，共圓中國夢，共擔民族復興責任，共謀民族復興偉業，共享民族復興榮光。

三、深化兩岸融合發展，推動實現應通盡通。

兩岸一家親，親望親好。大陸方面繼續率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，落實落細各項惠及台灣同胞的政策措施，為台胞台企提供同等待遇；努力實現兩岸應通盡通，積極推動福建沿海地區同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋；完善兩岸經濟合作機制，提升兩岸貿易便利化水平，進一步暢通台灣產品在大陸的銷售渠道；推動兩岸產業優勢互補、融合發展、協同創新，提升中華民族核心技術競爭力；協助台商轉型升級，支持台商台企參與大陸各項建設，融入大陸發展；依法維護台商台企合法權益，支持已在大陸執業的台灣律師組成台商法律服務團隊，協助台商處理法律糾紛案件；深化兩岸文化教育、醫療衛生等領域合作，讓兩岸合作紅利惠及更多基層民眾。

四、增進兩岸青年交流，強化責任擔當。

兩岸青年要在開創民族復興新徵程中，勇擔責任、團結友愛、攜手打拼。兩岸青年交流要創新形式，豐富內容，搭建更多更好的交流渠道和合作平台，增進彼此瞭解和親情；為台灣青年來大陸求學提供機會和良好服務；為台灣青年來大陸發展創造更好條件，提供多樣化輔導培訓和信息諮詢服務，並鼓勵大陸企業事業單位為台灣青年提供更多實習和就業崗位，幫助台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。

五、傳承弘揚中華文化，促進同胞心靈契合。

兩岸同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化，弘揚偉大民族精神，開展形式多樣、內容豐富的文化交流活動，加深互相理解，增進互信認同；推進兩岸共寫史書、共享史料，促進兩岸同胞全面客觀瞭解歷史，樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀；堅決反對各種名目的「去中國化」、「文化台獨」行徑，增進兩岸同胞中華文化和中華民族認同，促進心靈契合。

(旺報 )