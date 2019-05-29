電子票證龍頭悠遊卡，自從北市開放一卡通後面臨嚴峻挑戰，柯文哲過去曾誇口悠遊卡業績獲利翻倍，不僅沒有兌現承諾，電子支付比一卡通晚進入市場，最快今年第4季才上線，國民黨議員徐弘庭今質詢指出，悠遊卡除錯失進軍電子支付最佳時機，當初高雄開放悠遊卡比台北開放一卡通晚一年，質疑市長柯文哲當時為何沒提出抗議。對此，柯文哲說，當初主張市場開放，對方擋我們是他們不對，政治上失去誠信，徐追問柯是指時任市長陳菊嗎？柯未正面答覆，僅稱是那個流，暗指民進黨新潮流。

針對議員質疑悠遊卡跨入經營電子支付時程，柯文哲今於議會市政總質詢時表示，悠遊卡政策目的不在於獲利，而是衝高總交易金額，隨著多元開放市場，要維持原本市占率很困難；電子支付則預計今年第4季上線，有信心6個月時間內可以殲滅敵軍，預計今年底可以達到目標。

徐弘庭質疑，悠遊卡電子支付預計今年第4季上線，怎麼可能在今年底殲滅敵軍，呼籲市長不要空口說大話；此外，當年一卡通開放台北市使用比悠遊卡於高雄使用早一年，是否是陳菊對你沒誠信導致開放時間不對等。

柯文哲表示，當初主張開放市場，所以沒有故意擋一卡通，但對方要擋我們是對方的問題；徐弘庭追問，如果現在向高雄市政府、陳菊提譴責案，對公司營運策略失敗給議會交代，柯說，人活在世界就是誠信，問題出在江湖險惡，與其說是陳菊，應該是說「那個流」，媒體解讀暗指「民進黨新潮流」。

(中時 )