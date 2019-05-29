效力運動家的王維中今(29)日相隔608天再站上大聯盟的投手丘，落後3分的情況下中繼2局無失分，成功凍結天使打者的攻勢。不過9局上半雙方4比4平手時，運動家終結者索利亞(Joakim Soria)被天使隊日籍打者大谷翔平敲出一支超前比數的2分打點安打，最終天使就以6比4擊敗運動家，終結運動家的10連勝。

9局上半雙方平手僵局，2人出局二、三壘有人時輪到大谷翔平打擊，在2好1壞的情況下索利亞一顆外角變化球剛好投在K ZONE線上，不過因捕手未確實接捕，主審頓了一下最終判定是壞球，雖然索利亞上前和主審爭論，不過主審仍不為所動。

逃過三振的大谷翔平隨後瞄準94.7英里(約152.4公里)的速球，擊成右外野方向安打並帶有2分打點，成為比賽的致勝安打。該半局結束後索利亞爆氣找主審理論，明顯對於差點成為關鍵三振的那一球不滿，甚至回休息室還怒摔手套洩憤。

大谷翔平此戰5打數2安打，吞下一次三振，目前打擊率為2成39，可惜王維中中繼2局面對7個人次後退場，還無緣看見兩人對決。王維中首度在運動家出賽，中繼2局無失分，僅被敲1支安打、送出1次三振。

(中時電子報)