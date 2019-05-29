中美大戰從貿易戰演變為科技戰，《紐約時報》（New York Times）報導，下一個戰場可能轉向華爾街，川普政府中鷹派策士正在醞釀限制大陸企業上市華爾街證券交易市場的機會，不過文章透露，北京也不是省油的燈，手中仍握有美國2,000億美元股份武器，一旦美方行動，大陸將能以此反擊。

《紐約時報》28日報導，在白宮是否該限制大陸進入華爾街的議題上，部分貿易專家正在敦促川普政府擺出更強硬的姿態。前白宮首席策士巴農（Stephen K. Bannon）指出，一直以來政府內外都有人在遊說是否該重新思考陸企在美國證券市場的角色，部分原因出自於這些企業背後真正金主並不透明。

巴農抨擊紐約證券交易所（NYSE）和那斯達克交易所（NASDAQ）正在違反對機構投資人、勤勞美國人退休基金的信託責任，他說：「這太離譜了，一切都該馬上關閉。」

即便北京嚴格管控外資進入境內金融市場，不過美國各大銀行仍將大陸視為重要合作夥伴，近年來陸企在美金融市場已籌措了數百億美金，不過這些華爾街巨頭也因為輔導陸企首次公開發行及收購美公司、房地產而賺取大筆費用，那斯達克交易所資深副總裁麥柯奕（Robert H. McCooey）就表示，「中國大陸充滿了令人驚奇的企業家，我們非常歡迎他們的到來。」

但是這樣熱忱的心可能逐漸被懷疑論者掩蓋，美國政府內部愈來愈多官員對陸企出現在美資本市場、主要股市指數表示懷疑。例如今年4月，包括參議員盧比歐（Marco Rubio）在內的兩黨議員就發布一封公開信，敦促政府揭露在美上市公司中，那些會對國家安全造成威脅、或是有侵犯人權紀錄的大陸公司，信中直接點明了大陸安全監控巨頭海康威視，好巧不巧，川普政府目前也正在考慮將海康威視列入貿易黑名單。

海康威視目前是MSCI新興市場基準指數成分股之一，主要投資人包括瑞銀（UBS）、摩根大通（J. P. Morgan），以及加州及紐約地區教師的退休基金。信中指出：「美國投資人如果知道他們的退休金及其他投資基金正在資助和大陸安全部門、惡意行為有關的陸企，他們就算不感到憤怒，也會感到相當困擾。」

目前並不清楚川普及其幕僚是否支持這項方案，但是文章指，如果華府真的有所動作，北京也有可以反擊的武器。所謂武器指的是大陸央行、主權財富基金在美資本市場中掌握的2,000億美元股份，匿名消息人士透露，北京決策者確實有注意到賣出這些股票作為反擊的極端選項。

多年來美國政策決策者、經濟學家都在分析，一旦大陸突然傾銷在美1.3萬億美元中的多數資產時，美國經濟會變成什麼樣，文章指，由於美國國庫券市場規模太大，相較之下出售股票將比減持國債造成更大威力，將撼動美國股市。

不過曾任美國財政部官員和美國駐國際貨幣基金（IMF）執行董事的索貝爾（Mark Sobel）對此有不同見解，他認為北京不至於迅速拋售股票，因為此舉不只會激怒美國，也可能導致股價下跌時，投資人認賠拋售，進而影響後續對大陸資產的投資。

(中時電子報)