台北市議員闕枚莎今在市政總質詢時指出，台北市推動雙語教育，但在教材、師資培育、英語環境等方面都還有待加強空間，建議市府比照台南市成立專責機構負責推動，對此，市長柯文哲直言有道理，回去研擬看看如何具體執行。

闕枚莎指出，台北市106學年度由東新、文昌國小開始推動雙語實驗教育，兩校招生率都大幅提高，可見家長很需要這種學費比私校便宜，但也可以提供雙語教學的學校。只是，目前雙語教育的推動仍面臨一些困境，希望市府能啟動「2.0進階版」。

首先，北市仍缺乏完整的教材甚至課綱，老師必須要花很多時間備課，對老師來說也是很大的壓力，此外，委外編訂教材的時程，要到今年8月底先完成4本、11月再完成4本，都太晚了，因為9月就開學了，老師也沒時間準備。

其次，應該設置雙語教研中心，作為支援整個雙語教育的後勤單位，包括協助師資培訓、研發教材、研擬老師分工與獎勵制度，否則現在教育局綜合企畫科雖然很努力，但工作龐大真的會喘不過氣；最後，英語環境也很重要，建議比照台南在夜市就推雙語MENU，或是推東區門戶計畫之餘，把路標、店家都納入合作，營造自然的英語環境，在大環境還未完成前，則可先辦主題式夏令營。

對此，柯文哲表示，這建議很好，回去看看如何做到具體化。台北市自東新、文昌國小轉型為雙語實驗學校後，學生每周課程總節數3分之1（8節課）都採用中英雙語授課，107學年度新增3國小、1國中，108學年度預計再新增7國小，全市達到13所，另外109、110學年度還會再增加，讓全市個行政區都會有雙語實驗學校，今年教育局也已首次在教甄時，對外招考「雙語教育類科」老師。

(中時 )