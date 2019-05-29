國民黨團總召江啟臣的任期將屆，日前也宣布不競選連任總召職務，黨內則有青壯派立委林為洲及財經背景的不分區立委曾銘宗登記爭取總召職務，並訂於30日舉行投票。不過，江啟臣今在臉書PO出3人的合照，表示經過協調，為維持黨團內部的團結、自主，林為洲決定禮讓，將由曾銘宗承擔起下任總召重任。

江啟臣在臉書指出，自己擔任國民黨團總召的一年任期即將屆滿，期間與黨團同仁共同挺過許多重大事件的考驗，雖然人少，但大家對國民黨團的期待沒有少，包括三項重要公投成功成案、總預算嚴審把關、促轉會東廠事件、九合一大選輔選、中選會人事案等，面對執政黨多數暴力，過程雖然艱辛，全體同仁都堅守底線，不負所托善盡監督職責。

江啟臣並說，如今即將交棒新任總召，自己也深感欣慰，而本次總召選舉，有意參選承擔的曾銘宗、林為洲，都是極為優秀且具備責任感的同仁，也都了解「團結才是我們的本錢」，經過協調，林為洲決定主動禮讓，以大局為重，由曾銘宗承擔起下任總召重任，「大氣與有高度的決定、合作又有分工，一同為國會過半、重回國會多數而努力，足為黨內同志之典範！」

江表示，新任總召在本屆最後一個會期承擔黨團運作，更肩負2020總統大選輔選重任，任重而道遠，國民黨團會以行動向大家宣示，國民黨唯一目標就是重新執政，立委一定要過半，更向黨內諸位總統初選候選人呼籲，合作才有希望、分工才有能量、齊心才有願景、團結才有未來。

(中時 )